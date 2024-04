🎥 Jaar na hilarisch filmpje van DIW is het realiteit: rechtenhouder Eleven/DAZN haalt ferme juridische slag thuis

Sinds dit seizoen heeft rechtenhouder Eleven/DAZN zich geroerd tegen het illegaal streamen van sportwedstrijden. Er werd aan cafés gevraagd om een licentie aan te vragen om wedstrijden uit te zenden, anders zouden er boetes volgen.

Rechtenhouder DAZN en zender Eleven Sports hebben alvast een eerste juridische slag thuisgehaald. Drie cafés zullen een boete van 1000 euro moeten betalen voor het illegaal laten zien van sportwedstrijden zonder licentie.

Cafés, bars of hotels die het voetbal uitzenden zonder licentie riskeren een rechtszaak. En zover is het intussen gekomen. DAZN daagde er drie voor de rechter én kreeg gelijk. Dat laat alvast Het Laatste Nieuws weten.

Eerste drie zaken uitgesproken in voordeel van rechtenhouders

De betrokken horecazaken zouden een boete van 1.000 euro moeten betalen voor elke keer dat ze nog eens zonder licentie uitzenden. Ondertussen lopen nog tientallen andere zaken, de kans is groot dat er nu een precedent geschapen is.

Daardoor zal Eleven/DAZN ook in al die zaken meer dan waarschijnlijk zijn slag kunnen thuishalen. Bij Horeca Vlaanderen zouden ze dan weer liever een systeem zien waarbij de cafés per wedstrijd betalen, in plaats van een licentie te moeten kopen voor alle matchen.

Vorig jaar hadden ze bij De Ideale Wereld al voorzien dat er strenge controles gingen komen. Dat leidde toen nog tot een hilarisch filmpje. "Eleven Sports gaat cafés die voetbalmatchen uitzenden streng controleren of ze hun licentievergoeding wel betaalden. Dat is een erg moeilijke klus, die je enkel in handen kan geven van échte speurneuzen", klonk het toen.