DONE DEAL: Club Brugge troeft Celtic en Basel af voor Anderlecht-target en heeft miljoenentransfer beet

Club Brugge heeft grootse plannen. En daartoe heeft het in april al zijn eerste deal weten af te ronden. Ardon Jashari is de eerste zomeraanwinst van blauw-zwart. Hij tekent een driejarig contract en komt in de zomer over van Luzern.

Ardon Jashari is een 21 jaar jonge Zwitser met roots in Noord-Macedonië en komt over van het Zwitserse FC Luzern, voor wie hij op 18-jarige leeftijd debuteerde en waarbij hij ondertussen als kapitein de lijnen weet uit te zetten. De verdedigende middenvelder was dit seizoen al goed voor 6 doelpunten en 4 assists bij het nummer zeven uit de Zwitserse competitie. Jashari is ook een jeugdinternational bij zijn land en maakt dus zowat overal indruk. © photonews Heel wat teams aasden dan ook op de jonge middenvelder. Daarbij was er onder meer interesse van Anderlecht vorige zomer, terwijl Basel, Werder Bremen en Celtic Glasgow hem op de radar hadden staan. Toch kiest hij voor Club Brugge. Deal van vijf miljoen euro Daar moet hij ervoor zorgen dat er opnieuw stevigheid komt in het middenveld, na een jaar waar Eder Balanta én Raphael Onyedika het moeilijk hadden en Mats Rits vertrok naar Anderlecht. Met de deal zou meer dan vijf miljoen euro gemoeid zijn. Club Brugge heeft de deal ondertussen ook officieel aangekondigd op de sociale kanalen en wat meer duiding gegeven bij de zaak. De 21-jarige Zwitser tekende een contract tot juni 2028 bij blauw-zwart en zal aankomende zomer aankomen in Brugge. Billboard in Bruges. 🖼️

Soon reality. 🔵⚫ Billboard in Bruges. 🖼️Soon reality. 🔵⚫ pic.twitter.com/B1m3GdWrVn Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 3, 2024