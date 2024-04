Nuchtere Nicky Hayen heeft nog iets te zeggen over het ontslag van Ronny Deila bij Club Brugge

Nicky Hayen heeft bij zijn debuut als hoofdcoach van Club Brugge een punt gepakt tegen Cercle Brugge. Toch is hij bijzonder nederig over zijn rol bij blauw-zwart.

De nederlaag op de laatste speeldag van de reguliere competitie besloot het bestuur van Club Brugge om in te grijpen en Ronny Deila op straat te zetten. Net als vorig seizoen maakt een coach ad-interim het seizoen af.

Vorig seizoen was dat Rik De Mil, nu krijgt Nicky Hayen zijn kans. Veel verschil was er in de eerste helft tegen Cercle niet te merken van de trainerswissel. In de tweede helft speelde Club echter veel beter.

Heeft Hayen zich dan bijzonder boos gemaakt tijdens de rust? "Ik heb mijn stem daarbij niet verheven. Neen, ik was sereen. Ik wil niet boven de groep staan, maar hen begeleiden", zei Hayen achteraf.

Hayen bijzonder nuchter over zijn rol bij Club Brugge

"Ik ben altijd nederig geweest en ik zal dat ook altijd blijven. Ik ben niet iemand die hoog van de toren zal blazen en ik zal dat ook nooit doen. Ik zie dit als een hele mooie opportuniteit en ben de club ook heel dankbaar."

"Maar als Ronny Deila tegen STVV gewonnen had, dan was hij nu nog trainer van Club Brugge. Daar ben ik me 100% van bewust. Ik ben niet de hoofdcoach, maar wel coach ad-interim. Iemand die de jongens weer naar een hoger niveau wil tillen."