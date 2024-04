Bij Antwerp moet 21-jarige Lammens nu het kot bewaken, al had hij dat eerder verwacht: "De ontgoocheling was groot"

Vanuit het niets is Senne Lammens ineens de nieuwe nummer 1 van Antwerp. En dat zal hij waarschijnlijk blijven gezien de blessure van Jean Butez en diens wens om na het seizoen te vertrekken. De 21-jarige Lammens krijgt eindelijk waarvoor hij naar The Great Old kwam.

Lammens had immers al langer verwacht om in doel te staan, maar Jean Butez bleef uiteindelijk afgelopen vorige zomer. “De ontgoocheling was groot omdat Senne voor Antwerp koos om aan spelen toe te komen”, zegt zaakwaarnemer Mark Volders in HLN.

“Maar Senne is hard blijven werken en dat typeert hem. Maar…. eigenlijk moet het daar niet meer over gaan. De klok kan je niet meer terugdraaien. Senne heeft enorm veel kwaliteiten, daar begint het mee. En die kan hij nu laten zien.”

Lammens komt wel in de periode met het meeste druk ineens in doel te staan. “Hij is heel kalm en nuchter. Senne weet wat hij wil - dat is altijd zo geweest -, weet wat hij kan én hij doet er ook alles voor. Ik vind dat een enorme kwaliteit van hem."

"Hij zal misschien een beetje gezonde stress hebben. Je mag niet vergeten dat Senne nog een héél jonge gast is. Wat als hij een foutje maakt? Daar moet hij niet mee bezig zijn, elke doelman komt ooit wel eens in zo’n situatie."

Lammens kan zich bewijzen om ook volgend seizoen de nummer 1 te zijn. "Senne heeft het voordeel dat hij al op veel plaatsen geweest is. Zowel met Club Brugge als met Antwerp. Het is niet zo dat hij tegen Genk zonder ervaring het veld opstapt.”