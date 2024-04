Dé grootste uitblinkers van speeldag 1 kwamen uit Genk, Cercle en... KV Mechelen: doelman met de prestatie van het weekend

Eerste speeldag van de Playoffs, eerste team van de week. Er ontbreken nog 4 teams, die deelnemen aan de Playdowns en sommigen zijn dus goed vertegenwoordigd!

Doelman

Onze doelman van de week had ook een verliezer kunnen zijn: Jean Butez was uitstekend bij Antwerp. Als dit zijn laatste wedstrijd voor de Great Old zou zijn, vertrekt hij met een indrukwekkende prestatie. Maar de beste doelman van het weekend was Warleson.

In een aangename Brugse derby waren beide keepers beslissend en droegen ze bij aan de gelijkspel. Maar Warleson had veel meer te doen dan Nordin Jackers, en hij had bijna een assist ook. De Braziliaan werd tot man van de wedstrijd verkozen, niet echt verrassend.

Verdedigers

In een levendige wedstrijd was Elias Cobbaut defensief erg sterk en opende hij de score voor KV Mechelen. Hij neemt zijn plaats in aan de linkerkant van onze verdedigende trio. Ondanks dat hij geblesseerd raakte kort na het uur, was Carlos Cuesta veel te sterk bij Genk om niet in ons elftal opgenomen te worden.

Om ons trio compleet te maken, kiezen we voor Killian Sardella, hoewel hij normaal gesproken rechtsback is. Solide zoals gewoonlijk en vooral eindelijk doelpuntenmakend, bevrijdde hij Anderlecht in een zeer moeilijke wedstrijd.

© AVL

Middenveld

Voor Elias Cobbaut was Daam Foulon ook uitstekend bij Mechelen, met een absoluut prachtig doelpunt dat zeker een van de mooiste van het seizoen zal zijn. Tegen Standard bevestigde Omri Gandelman zijn goede vorm door opnieuw te scoren na al een hattrick te hebben gescoord om het reguliere seizoen af te sluiten.

Bilal El Khannouss was een van de architecten van de overwinning van Racing Genk tegen Union Saint-Gilloise, genietend van zijn combinaties met de derde Genk-speler in ons elftal: Zakaria El Ouahdi, ongrijpbaar aan de rechterkant.

Aanvallers

Aan de linkerkant was Antonio Nusa, hoewel hij niet scoorde, bijzonder gevaarlijk, raakte hij tweemaal de paal en werd hem zelfs een doelpunt ontzegd. De Noor was aanwezig en zal een van de Brugse wapens zijn in de PO1.

Aan de andere kant is het onmogelijk om Jarne Steuckers te negeren, die een dubbel scoorde tegen Westerlo. De Truienaar beleeft zeker zijn laatste weken in Stayen. Tot slot, Kevin Denkey bezorgde Cercle Brugge hun eerste punt in de Play-offs, had nog een doelpunt kunnen maken en kwelde Brandon Mechele de hele wedstrijd.