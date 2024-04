Europe Play-offs kunnen ook nog spannend worden: "Zij zijn de grote favoriet om deze Europe Play-offs te winnen"

Zondagavond neemt KVC Westerlo het thuis op tegen KAA Gent. Het belooft een leuke wedstrijd te worden, de Buffalo's hebben nog een appeltje te schillen met de Kemphanen...

De salonremise tegen KRC Genk werd bij KAA Gent in het stadion live uitgezonden. Moest KRC Genk daar verliezen, waren de Buffalo's namelijk zeker van een plaats in de Champions' Play-offs

Zaterdag kijken de twee ploegen elkaar in de ogen. Mo Messoudi heeft een verleden bij beide clubs en blikt vooruit op het duel. "Over die salonremise zullen we het maar niet hebben, onbegrijpelijk wat daar is gebeurd", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

Messoudi ziet dat KAA Gent favoriet is om de Europe Play-offs te winnen. "Gent is de grote favoriet om deze Europe Play-offs te winnen en wil absoluut nog alles geven voor dat Europese ticket, terwijl Westerlo nu vooral een laboratorium is waar al volop zal worden geëxperimenteerd en jonge talenten speelkansen zullen krijgen."

"Gent heeft ook wel de nodige ervaring met deze situatie, dus het verbaasde me ook niet dat ze vorige week zo voortvarend van start gingen tegen Standard", gaat hij verder.

Grote veranderingen op komst bij KAA Gent

Messoudi weet ook dat er binnenkort heel wat zal veranderen bij Gent. Verwacht wordt bijvoorbeeld dat Hein Vanhaezebrouck er na dit seizoen geen coach meer is.

"Het is ondertussen wel afwachten hoe Gent zich binnen enkele maanden zal presenteren. De club krijgt een ganse make-over en dat maakt me wel benieuwd. Of ik interesse heb in een rol als assistent? Ik heb inderdaad nog wel wat contacten in Gent, maar dit is geen spontane sollicitatie of zo."

"Ach, ik ben vooral benieuwd welke keuzes men zal maken voor de nieuwe organisatiestructuur, want ook daar moeten enkele belangrijke knopen worden doorgehakt", besluit hij.