Kevin De Bruyne mocht niet van de bank komen bij Manchester City: coach Pep Guardiola komt met meer uitleg

Manchester City heeft woensdagavond met 4-1 gewonnen van Aston Villa. Zonder Kevin De Bruyne die heel de wedstrijd op de bank bleef zitten.

Kevin De Bruyne was de laatste tijd niet topfit. De middenvelder zou last hebben gehad aan de lies. Hierdoor miste hij een FA Cup-wedstrijd en daarna de vriendschappelijke wedstrijden van de Rode Duivels in maart.

Afgelopen weekend, voor de topper tegen Arsenal, keerde de Belg terug in de selectie van Pep Guardioa. Maar de coach besloot echter om hem deze woensdag niet te laten spelen tegen Aston Villa.

Pep Guardiola legt uit waarom hij Kevin De Bruyne op de bank zette

Aan de zijlijn warmde Kevin De Bruyne zich op maar kwam uiteindelijk niet het veld op. Misschien wel een logische beslissing gezien de blessure waar hij al mee kampte dit seizoen en het drukke schema van Manchester City.

Toch moest Pep Guardiola zich verantwoorden op zijn persconferentie over bepaalde keuzes omtrent zijn selectie. "Ik denk dat alle teams die strijden voor de titel uitzonderlijke spelers hebben. Ze hebben allemaal een grote selectie en dat geldt ook voor ons", zei Guardiola.

"Zaterdag, om 12:30 uur, hebben we nog een wedstrijd tegen Crystal Palace. Volgende week spelen we tegen Real Madrid. We hebben frisse benen nodig en we hebben slechts een paar dagen geleden gespeeld tegen Arsenal. We hadden rust nodig vanwege het drukke schema", vervolgde de Spaanse coach.