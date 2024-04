Nu al einde verhaal voor Marc Brys bij Kameroen (nog voor het begon)? Kameroense voetbalbond komt met heel opmerkelijk statement

In Kameroen er is momenteel veel te doen rond de aanstelling van Marc Brys als nieuwe bondscoach. Na de commotie die de Kameroense voetbalbond eerder maakte, wil het nu de aanstelling van Brys niet erkennen.

Eerder deze week werd het duidelijk dat Marc Brys de nieuwe bondscoach van Kameroen zou worden. Iets waar ze bij de voetbalbond in het land minder blij mee waren. Die beweert zelfs dat het van niets wist...

"De Kameroense voetbalbond heeft, op hetzelfde moment als de Kameroeners, kennis genomen van de benoeming op verantwoordelijke posities van de nationale mannenploeg", schreef Fecafoot eerder al.

Maar nu gaat het nog een stap verder. De Kameroense voetbalbond wil de aanstelling van Brys niet erkennen. Dat deelt Fecafoot nu mee in een nieuw bericht.

"Er is geen twijfel over mogelijk dat de sollicitatie en aanstelling van een coach onze bevoegdheid is. Wij moeten kandidaten ontvangen, evalueren en voordragen aan toezichthoudende overheden", schreef voorzitter Samuel Eto'o in de brief.

"Ondanks onze ijverige voorstellen en na lang wachten, kregen we de opdracht een nieuwe coach en staf voor de nationale ploeg te rekruteren. Maar in dat proces is de federatie niet betrokken geweest."

En wat nu met Marc Brys? Is het verhaal van de Belgische coach bij Kameroen al afgelopen voordat het begon? Wordt ongetwijfeld vervolgd...