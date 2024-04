Nieuwe Belgische coach, maar... voetbalbond wist gewoon van niks: "Grote verbazing over deze daad"

Marc Brys werd gisteren benoemd tot nieuwe bondscoach van Kameroen. Geen probleem tot daar toe, ware het niet dat het een beslissing blijkt van de Minister van Sport en de Kameroense voetbalbond van niets op de hoogte was.

De Ontembare Leeuwen kregen met Brys een opvolger voor Rigobert Song. Diens contract liep in februari af en werd na een tegenvallende Afrika Cup niet verlengd. De minister van Sport maakte dat dinsdag op nationale tv bekend.

Maar in een persbericht spreekt de Kameroense voetbalbond zijn verbazing uit. Zij werden niet betrokken in de beslissing. Toch wel een vreemde werkwijze als u het ons vraagt.

“De Kameroense voetbalbond heeft, op hetzelfde moment als de Kameroeners, kennis genomen van de benoeming op verantwoordelijke posities van de nationale mannenploeg", schrijven ze in een communiqué.

"Fecafoot spreekt haar grote verbazing uit over deze daad, die in strijd is met de bepalingen van Decreet nr. 2014/384 van 26 september 2014 over de organisatie en werking van de nationale voetbalteams."

“Deze eenzijdige beslissing komt precies op het moment dat Fecafoot ermee heeft ingestemd om de zeer hoge instructies van de President van de Republiek uit te voeren door haar openhartige medewerking te verlenen met het oog op het bereiken van een verzoening die gunstig is voor de toekomst van onze geliefde Ontembare Leeuwen."

"Fecafoot is van plan om een opheldering te geven over deze betreurenswaardige situatie en zal zo snel mogelijk met een reactie komen.”