'Spaanse topclub wil sterkhouder losweken in Jan Breydel'

Cercle Brugge mag dit seizoen enigszins verrassend meespelen in de Champions' Play-off. Heel wat spelers liepen de voorbije maanden al flink in de kijker. Zeker topschutter Kevin Denkey is er eentje om in de gaten te houden.

Terwijl AC Milan, Fiorentina en Napoli en verder een pak Engelse (top)clubs interesse hebben in Alan Minda, zijn er ook stilaan de nodige ploegen die interesse tonen in topschutter Kevin Denkey. Die zit ondertussen aan 25 doelpunten over alle competities heen. Volgens Fichajes zou alvast Sevilla graag willen komen shoppen op Jan Breydel, al moet het eerst de nodige fondsen kunnen vrijmaken alvorens ze tot de aankoop van Kevin Denkey zouden kunnen gaan overgaan. © photonews Onder meer Youssef En-Nesyri zou eerst de club moeten gaan verlaten, maar die ligt tot juni 2025 onder contract en dus is het deze zomer tijd om op hem te cashen. Ook een deal met Anderlecht over Thomas Delaney en/of Ludwig Augustinsson zou kunnen helpen. Sevilla niet de enige geïnteresseerde in Kevin Denkey De 23-jarige Togolees Kevin Denkey is volgens Transfermarkt ondertussen al zo'n dertien miljoen euro waard. Als het van Cercle Brugge afhangt, dan moet hij nog (veel) meer opleveren aan De Vereniging. Denkey is al sinds januari 2021 bij groen-zwart. Ook AS Monaco zou wel wat zien in de aanvaller, terwijl er ook vanuit Turkije al positieve scoutingsrapporten zijn gemaakt. De komende weken en maanden zal moeten blijken wat Denkey gaat doen, maar een verlengd verblijf in Cercle Brugge lijkt moeilijk.