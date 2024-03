Miljoenen naar Jan Breydel? 'Italiaanse en Engelse topclubs willen sterkhouder Cercle'

Cercle Brugge mag dit seizoen enigszins verrassend meespelen in de Champions' Play-off. Heel wat spelers liepen de voorbije maanden al flink in de kijker. Er is veel meer dan enkel topschutter Kevin Denkey.

Zo is er ook veel interesse in Alan Minda. Die raakte eerder deze interlandbreak wel mogelijk zwaar geblesseerd bij Ecuador, maar heeft de voorbije maanden wel al veel indruk gemaakt bij Cercle Brugge en dat is niemand ontgaan. AC Milan, Fiorentina en Napoli en verder een pak Engelse (top)clubs zouden azen op de winger van Cercle Brugge. Dat heeft Calciomercato laten weten. Alan Minda is dan ook aan een prima seizoen bezig bij De Vereniging. De voorbije maanden zorgde hij met zeven goals en zes assists voor heel wat belangrijke en bepalende doelpunten. Mede daardoor heeft Cercle Brugge zich dit seizoen weten te plaatsen voor de Champions' Play-off. Alan Minda voor miljoenen naar buitenland? De marktwaarde van Minda staat ondertussen op vier miljoen euro, het dubbele van het bedrag dat De Vereniging zelf voor hem betaalde. Toch mag er verwacht worden dat groen-zwart voor de winger nog veel meer zal kunnen vangen, als de topclubs in een opbod terecht zouden komen.