Club-talent Antonio Nusa zat bijzonder diep: "Iedereen had er plots een mening over"

Afgelopen winter sprong zijn transfer van 37 miljoen euro af naar Brentford. Nu blikt Antonio Nusa nog eens terug naar hoe hij het allemaal beleefde.

Voor het seizoen maakte Antonio Nusa duidelijk dat hij zeker tot de zomer zou blijven bij Club Brugge. Maar in januari werd een transfer naar Brentford toch plots concreet. Tot er plots problemen opdoken met zijn knie.

Bij de medische testen had Brentford een zwevend stukje kraakbeen ontdekt in de knie van Nusa. De Engelse club zette de transfer on hold, uiteindelijk trok Nusa er zelf de stekker uit. Hij is nog altijd in Brugge.

Nusa neemt Brentford niets kwalijk

Nusa trok naar Noorwegen om zich opnieuw te laten testen, maar daar kreeg hij geruststellend nieuws over zijn knie. Het was voor de jonge Noor van nog altijd maar 18 jaar wel een bijzonder moeilijke periode.

"De ganse tijd dacht ik: er is toch niets mis met mij? Plots had íedereen een mening over mijn knie. Ik las 'vanalles', terwijl ik zélf niet wist wat er aan de hand was", vertelt Nusa terug bij HLN.

Neemt Nusa Brentford iets kwalijk? "Je kan het op veel manieren bekijken. Als die knie voor hen een probleem was, dan kan ik daar niets aan doen. Het belangrijkste is dat wij weten hoe het in elkaar zit."