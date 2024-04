Dennis van Wijk doet straffe uitspraak over degradatiekandidaat: "Ik denk dat het voor de eigenaars niet uitmaakt of de club in 1A of 1B speelt"

De Relegation Play-offs zullen dit weekend van start gaan. Vier ploegen strijden voor hun behoud in de Jupiler Pro League, maar wie zal het halen?

Na de Relegation Play-offs zakken er zeker twee ploegen. De club die tweede is moet nog barragematchen spelen terwijl de winnaar van deze play-offs gewoon in de Jupiler Pro League mag blijven.

Dennis van Wijk trainde in zijn carrière al heel wat Belgische clubs en houdt de competitie duidelijk nog steeds goed in de gaten. Hij liet zich uit over de degradatiekandidaten bij Het Nieuwsblad.

Over KAS Eupen deed hij meteen een straffe uitspraak. "Eupen is nu al jaren aan het flirten met degradatie, maar eerlijk: ik denk dat het voor de eigenaars zelf niet uitmaakt of de club in eerste of tweede klasse speelt."

"Het draait puur om de verkoop van spelers, om geld te genereren", gaat de Nederlandse coach verder bij de krant. "Die kern ook: wat is dat allemaal? Met Peeters en Prevljak laten ze twee heel goede spelers weggaan, en wat komt daarvoor in de plaats? Niks. Kohfeldt is nu ook opgestapt, naar eigen zeggen in het belang van de club, maar daar geloof ik niks van."

Van Wijk stelt duidelijk het bestuur van de club in vraag. "En als ik dan hoor dat het bestuur bij Mazzu heeft gepolst om over te nemen, is dat nogmaals het bewijs dat ze daar niks van het Belgisch voetbal kennen. Stel je voor dat hij Eupen dan ten koste van 'zijn' Charleroi in eerste klasse zou houden. Dat kan en wil hij niet maken."