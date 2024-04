OHL-speler heeft enorm lastige periode achter de rug en dat lag allemaal aan één opvallend probleem: "Ik zag dubbel, en zag vaak twee ballen"

Mathieu Maertens beleefde niet zijn beste seizoen met OH Leuven. De aanvallende middenvelder kampte met heel wat blessureleed.

OHL kon zich net op tijd verzekeren van het behoud op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Het was geen makkelijk seizoen voor de club, dat het voor een groot deel ook zonder sterkhouder Mathieu Maertens moest doen.

Maertens speelde dit seizoen 18 wedstrijden in de competitie. De andere wedstrijden kampte hij vrijwel steeds met blessureleed, wat allemaal aan één probleem lag.

De OHL-speler kampte namelijk met een ontsteking aan zijn oogzenuw. "Het is allemaal begonnen bij mijn oog. Daardoor zijn ook die blessures aan mijn rug en hamstring er gekomen. Ik hield mijn hoofd scheef door mijn slechte zicht, waardoor ik compensatieblessures kreeg", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Het moeilijke bij mijn oog was dat ik niet wist wanneer het voorbij zou zijn. Eerst spraken ze van twee weken, dan van een maand en dan van een halfjaar. Iedere dag stond ik op in de hoop dat het beter zou zijn, maar dat was nooit het geval. Gelukkig heb ik uiteindelijk voor een operatie gekozen, want die heeft geholpen", gaat hij verder.

Ondertussen is zijn oogprobleem dus wel opgelost, al maar goed. "Ik wilde de ploeg helpen, maar miste door mijn slechte zicht dat tikkeltje om goed genoeg te zijn. Ik zag dubbel, en zag vaak twee ballen. Dan is het moeilijk om een interceptie te doen."

"Dat was zeer frustrerend en moeilijk voetballen, maar nu voel ik wel dat sommige dingen makkelijker gaan omdat ik heb leren spelen met een dubbel zicht. Nu mijn zicht weer goed is, loopt het iets makkelijker dan voorheen. De moeilijke omstandigheden hebben mij op een manier beter gemaakt", besluit hij.