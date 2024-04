Van der Elst ziet Anderlecht-coach Riemer zichzelf niet populair maken: "Dat moet niet leuk zijn"

Anderlecht doet het dit seizoen bijzonder goed, al is het niet altijd met het beste voetbal. Franky Van der Elst ziet ook een mindere kant van trainer Brian Riemer.

Vorig seizoen eindigde Anderlecht nog troosteloos elfde, dit seizoen werd het in de reguliere competitie tweede. Na één speeldag in de Champions' Play-offs staat de ploeg van Brian Riemer zelfs op gelijke hoogte van Union, al is het dan met een half puntje minder.

Toch lijkt coach Brian Riemer daar weinig of geen lof voor te krijgen. De aandacht gaat vooral naar spelers zoals Thorgan Hazard, Kasper Dolberg, Thomas Delaney of Kasper Schmeichel.

Volgens Franky Van der Elst heeft dat ook te maken met de manier waarop Anderlecht voetbalt, vooral dan in de toppers is het vaak behoudend. Anderlecht wil vooral geen goal slikken, attractief is het niet.

Riemer niet gesmaakt door collega's?

Van der Elst stelt vast dat Riemer niet de populairste is naar de buitenwereld toe. De Deen zit vaak te roepen langs de zijlijn. "Als ik in m’n zetel zit, denk ik al: kalm aan. En voor de coach van de tegenpartij...", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ofwel is Riemer zich er niet van bewust, ofwel trekt hij zich er niets van aan. "Buiten komen en iedereen die wegkijkt, dat moet niet leuk zijn." Al moet Riemer voor Van der Elst vooral vrienden maken bij Anderlecht.

Daar lijkt de Deen wel in te slagen, want Van der Elst leest enkel maar goede dingen over hoe Riemer met zijn spelers omgaat. "'t Is niet iemand die zich wil verkopen, ik denk dat het komt uit de wil om te winnen."