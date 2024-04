Dender houdt titelstrijd spannend, maar... Beerschot kan morgen wel al zeker zijn van promotie

Dender heeft geen kind gehad aan Deinze. Nochtans was het de nummer 2 tegen nummer 4. Daarmee is Dender zeer sterk in de running voor rechtstreekse promotie naar 1A. Beerschot kan mits winst morgen in Oostende al helemaal zeker zijn van een nieuw seizoen in de hoogste klasse.

Dender stond al in de eerste helft op 3-0. Kenneth Schuermans, verdediger van Deinze, had het pad geëffend met een own goal in de eerste minuut. Stefano Maro en Kobe Cools konden nog twee keer toeslaan en zo de wedstrijd al dood maken voor de rust. Dat heeft wel gevolgen voor de match van morgen tussen KV Oostende en Beerschot. Als Beerschot wint heeft het zeven punten voorsprong op Lommel, dat thuis niet verder kwam dan een 0-0-gelijkspel tegen laagvlieger Seraing. En ook Patro Eisden Maasmechelen liet punten liggen op bezoek bij Zulte Waregem, waar het ook op 0-0 eindigde. Beerschot is zo de eerste ploeg die rechtstreeks kan promoveren. De Ratten waren begin dit seizoen niet de grote titelkandidaat, maar waren wel het meest regelmatig. De grote ploegen als SK Beveren en Zulte Waregem lieten het afweten. Al heeft Oostende de punten zeker ook nog nodig. Zij zien Seraing naderen tot op één punt. Ook daar is het dus nog spannend om de degradatie te ontlopen.