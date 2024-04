Kevin De Bruyne verrast na zijn nieuwe meesterklasse tegen Crystal Palace: "Ik moet vechten voor mijn plek"

Kevin De Bruyne was absoluut briljant tegen Crystal Palace, met twee doelpunten en een beslissende pass. Zijn fysieke zorgen lijken eindelijk achter hem te liggen, maar de Rode Duivel blijft bescheiden en voorzichtig.

Kevin De Bruyne keerde pas eind 2024 regelmatig terug op het veld en kende vorige maand opnieuw een kleine terugval, waarbij hij onder andere de twee vriendschappelijke wedstrijden van het nationale team miste. Tegen Aston Villa zat hij op de bank en maakte zijn volledige terugkeer op het veld van Crystal Palace.

En wat een terugkeer: KDB scoorde twee doelpunten, waaronder een magistrale treffer, en gaf een beslissende assist aan Erling Haaland. Dit hielp Manchester City in een lastige wedstrijd (2-4).

Dit is niet de eerste schitterende terugkeer van de Rode Duivel, die al een doelpunt en assist op zijn naam had staan voor zijn eerste minuten van het seizoen in de Premier League in januari. "Het is een bijzonder seizoen geweest, met deze terugkeer na 6 maanden", erkent De Bruyne bij TNT Sports.

Kevin De Bruyne, op de bank?

"Soms voel ik me goed, soms voel ik me een beetje ongemakkelijk met mijn lichaam. Ik heb mijn best gedaan om me zo goed mogelijk voor te bereiden, maar dit is iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt in mijn leven," vervolgt hij. "Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen en vandaag is dat goed gelukt".

Een understatement. Ondanks zijn lange afwezigheid staat De Bruyne al op 4 doelpunten en 14 assists dit seizoen in alle competities. Toch beschouwde hij zijn plaats in het elftal niet als vanzelfsprekend bij zijn terugkeer.

"Natuurlijk niet, want mijn teamgenoten dwingen mij om scherp te blijven! Ik had niet verwacht dat mijn plek me zomaar gegeven zou worden", zegt Kevin De Bruyne. "Als ik niet goed speel, word ik niet opgesteld. Phil Foden is dit seizoen fantastisch, hij verdient het om te spelen. Dat motiveert mij om alles te geven".