Cercle-coach Miron Muslic spreekt vol lof over spelers en absolute sterkhouder bij Cercle: "In belangrijke wedstrijden staat hij er altijd"

Zondagmiddag won Cercle met 2-3 op het veld van de leider Union. Drie gouden punten voor Cercle in de strijd om Europees voetbal.

Het zat opnieuw niet mee voor Union. Na het gelijkspel tegen Antwerp konden de Brusselaars ook thuis tegen Cercle Brugge niet winnen. De troepen van Blessin kwamen vroeg op een dubbele achterstand en verloren de wedstrijd uiteindelijk met 2-3.

Na de wedstrijd sprak Cercle-coach Miron Muslic vol lof over zijn team. Cercle kwam na amper zes minuten al op een 0-2 voorsprong. "Dat is Cercle, we zijn zoals een tsunami", sprak Muslic na de wedstrijd bij Eleven DAZN.

Ook over één van zijn sterkhouders sprak Muslic mooie woorden. Cercle-doelman Warleson pakte opnieuw uit met een aantal knappe reddingen. De Braziliaan is aan een sterk seizoen bezig. "In belangrijke wedstrijden staat hij er altijd", aldus Muslic.