KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was van één ding enorm onder de indruk na vlotte zege tegen Westerlo

KAA Gent heeft zondagavond overtuigend met 0-3 gewonnen op het veld van KVC Westerlo. Coach Hein Vanhaezebrouck was duidelijk onder de indruk van één ding, en dat waren de fans.

Het uitvak van 't Kuipje zat goed vol op zondagavond. De fans wilden een overwinning zien, zeker na die salonremise.

Hein Vanhaezebrouck zag dat de fans talrijk aanwezig waren en was onder de indruk. De supporters zijn dan ook het eerste waar hij over begint tijdens zijn persconferentie.

"Mijn eerste felicitaties gaan naar onze supporters", vertelde hij. "Hoe vol dat uitvak zat, ik vond dat geweldig. We kwamen hier in het begin van het jaar ook, toen zat er hier ook veel volk. Maar nu op een zondagavond, dat is niet evident."

"De Kempen, werken en file onderweg, en toch komen die mensen in grote getallen naar hier. Ik ben blij dat we die mensen iets hebben kunnen teruggeven."

KAA Gent blijft comfortabel leider in de Europe Play-offs na deze zege. Vanhaezebrouck hoopt dat hij de fans volgend seizoen weer Europees voetbal kan geven.

"We zijn allemaal ontgoocheld dat we niet in de Champions' Play-offs zitten, zij ook, en toch zijn ze er om hun team te steunen. Geweldige fans zijn het, ik hoop ze allemaal volgende week terug te zien in Leuven. Ik hoop dat we ze iets kunnen teruggeven op het einde van de rit."