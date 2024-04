Razendspannende derby tussen Celtic en Rangers eindigt op spectaculaire wijze: Philippe Clement heeft het lot nog helemaal in eigen handen

De Old Firm, de derby tussen Celtic en Rangers, kende geen winnaar deze zondag. Het werd 3-3 na een wedstrijd met veel emoties.

Zondagnamiddag stond er in Schotland de Old Firm derby op het programma. Het Rangers van Philippe Clement speelde tegen Celtic in eigen huis.

Na één minuut spelen kwam de troepen van Philippe Clement al in de problemen. Maeda maakte er 0-1 van. O'Riley zorgde vanop de stip even latezr voor de dubbele voorsprong.

Zo gingen beide ploegen rusten na drie gele kaarten en twee doelpunt voor Celtic. Tavernier kon kort na de pauze de wedstrijd openbreken door via een penalty voor de 1-2 te zorgen.

Enkele minuten later zag Clement de gelijkmaker afgekeurd worden. Uiteindelijk volgde die dan toch in minuut 86, door Sima. Maar het geluk was van korte duur. Idah scoorde een minuut later al 2-3.

In de 93e minuut kon Matondo dan toch nog voor de 3-3 zorgen, wat de eindstand bleef. Philippe Clement zal heel tevreden zijn met de uitslag.

Rangers staat nu tweede met 74 punten en Celtic is leider met 75 punten. De ploeg van Philippe Clement heeft echter nog een wedstrijd meer op het programma staan. Hierdoor heeft de club het lot nog helemaal in eigen handen.