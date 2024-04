Franse én Italiaanse kranten zijn zeker: 'PSG gaat enorme afkoopsom op tafel gooien om vervanger van Mbappé naar Parijs te halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSG wil zo snel mogelijk werk maken van de opvolging van Kylian Mbappé. Het target is bepaald en het prijskaartje maakt het verschil niet. Desnoods leggen de Parijzenaren de afkoopsom op tafel.

De Franse én Italiaanse kranten zijn er zeker van: Victor Osimhen is de aanvaller die Kylian Mbappé moet opvolgen bij PSG. Een andere optie? Die is er simpelweg niet meer.

De voorbije maanden werd PSG gelinkt aan tal van aanvallers. De kans is groot dat er op meerdere paarden zal worden gewed, maar Osimhen is hét target voor de Parijse grootmacht.

© photonews

De voormalige aanvaller van Sporting Charleroi ligt nog tot media 2026 vast bij SSC Napoli. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 110 miljoen euro. Het prijskaartje schrikt de Franse grootmacht niet af.

Integendeel: PSG is zelfs bereid om de afkoopsom in het contract van Osimhen op te hoesten. Voor 130 miljoen euro is Osimhen immers zonder onderhandelingen op te halen bij Partenopei.

Wanneer wordt nieuwe club van Kylian Mbappé bekendgemaakt?

Ondertussen blijft het wachten op de aankondiging van de transfer van Mbappé naar Real Madrid. Al kan die aankondiging een pak sneller komen dan verwacht. Dat kan u HIER nog eens nalezen.