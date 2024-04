'Manchester City verbaast en wil sterkhouder met dit monstercontract héél lang binden'

Manchester City en Rodri zitten rond de onderhandelingstafel om het contract van de 27-jarige Spanjaard open te breken. En zo'n nieuw contract zal de verdedigende middenvelder géén windeieren leggen.

The Mirror weet dat Manchester City en (de entourage van) Rodri de voorbije weken intensief hebben onderhandeld over een nieuw contract. The Citizens willen de cijfertjes in het contract van de Spanjaard aanpassen.

Haast was er nochtans niet. De 49-voudig Spaans international heeft een lopend contract tot medio 2027 bij The Citizens. Het heeft Manchester City - Pep Guardiola op kop - niet tegengehouden om te onderhandelen.

© photonews

Manchester City wil Rodri meteen een langdurig contract aanbieden. Zo'n contract moet er alvast voor zorgen dat de defensieve middenvelder tot de herfst van zijn carrière in het Etihad Stadium zal voetballen.

Maar dat is niet alles. Het gaat om een monstercontract dat van Rodri één van de bestbetaalde spelers in de Premier League moet maken. Met andere woorden: een contract in de grootorde van dat van Kevin De Bruyne.

Wanneer tekent Rodri zijn monstercontract bij Manchester City?

De punten en komma's moeten nog op de juiste plaats worden gezet, maar het is nu al zeker dat er binnenkort een statement zal komen. Het hoeft geen betoog dat ook Rodri na deze move van zijn werkgever helemaal niet aan een transfer denkt.