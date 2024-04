IS dreigt met aanslagen tijdens kwartfinales van Champions League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze week staan er een aantal interessante affiches op de kalender tijdens de Champions League. Nu komt er echter wel zeer verontrustend nieuws binnen.

Dinsdag starten de kwartfinales van de Champions League met twee erg leuke wedstrijden. Arsenal zal Bayern München ontvangen terwijl Real Madrid het in eigen huis opneemt tegen Manchester City.

Maar er kwam dinsdag plots zeer verontrustend nieuws binnen. Volgens het Spaanse Marca heeft IS gedreigd met aanslagen tijdens de kwartfinales van deze week. Alle wedstrijden zouden een target zijn.

De veiligheidsdiensten zouden op de hoogte zijn, maar voorlopig is er nog niets veranderd aan de organisatie van de wedstrijd. De wedstrijd wordt al als een met een hoog risico gezien.

Dinsdagochtend volgt er een veiligheidsvergadering. Hier zal worden besloten of er extra veiligheidsmaatregelen komen. In Madrid is er sowieso al wat meer waakzaamheid omdat er twee wedstrijden op 24 uur plaatsvinden.

'Geen reden tot paniek'

Eerst Real Madrid-Man City op dinsdag en dan Atletico Madrid-Borussia Dortmund op woensdag. Volgens Marca is er echter geen reden tot paniek.

'Voorlopig is er niets veranderd met betrekking tot de wedstrijd en alle partijen hebben er vertrouwen in dat ze de situatie onder controle hebben. Er is geen reden voor paniek, maar wel om waakzaam te zijn en de waakzaamheid te verdubbelen', schrijft de krant.