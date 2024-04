Kevin De Bruyne wordt nu "de beul" genoemd: "Het was pas zijn voorgerecht"

Kevin De Bruyne keert terug in topvorm bij Manchester City. En de recente prestaties van KDB maken de toekomstige tegenstanders van de Citizens bang.

Manchester City zal dinsdagavond Real Madrid treffen in de knaller van de kwartfinales van de Champions League. Een confrontatie die doet denken aan de halve finale van de editie 2022-2023 waarin de Citizens de beker met de grote oren veroverden.

Aan Spaanse kant is er enige nervositeit voor deze ontmoeting, maar men is vooral bang voor één man: Kevin De Bruyne. Hij is terug van een blessure en lijkt fitter dan ooit.

In de afgelopen drie ontmoetingen met de Madrilenen heeft KDB twee goals en een beslissende assist op zijn naam gezet (vier als we de acht wedstrijden tussen beide teams meetellen) in het Santiago Bernabeu. Een statistiek die pijn doet bij de Spanjaarden.

Kevin De Bruyne, de "beul van Bernabeu"

De Spaanse pers heeft de Rode Duivel tot doelwit gemaakt in de kranten van vandaag en Mundo Deportivo heeft het over "De Bruyne, de beul van Bernabéu".

"We zullen nooit de wedstrijd uit bij de halve finale van de Champions League van vorig seizoen vergeten. City vocht in Bernabéu. Real verdiende meer dan een goal van Vinicius. Maar plots was daar Kevin en dat was de zware klap."

"City maakte gelijk, herpakte zich en sloot de returnwedstrijd in Manchester af. De Bruyne blonk ook uit in het witte tempel (verwijzend naar het stadion van Real) in 2020. Real nam de leiding, maar De Bruyne keerde de situatie met een goal en een beslissende assist", aldus de krant.

Voor Sport is "Kevin De Bruyne opnieuw heel... Kevin De Bruyne. Hij toonde dat tegen Crystal Palace. Het was magisch" en City komt naar Madrid met "een De Bruyne die in Crystal Palace slechts een voorgerecht zag. En nu klaar is om zijn hoofdgerecht te verorberen: Real Madrid".