🎥 Bayern woedend: vergelijkbaar met actie van Burgess tegen Genk: "En dan die uitleg van de ref..."

Er was veel te doen over de arbitrage tijdens Arsenal-Bayern München. Geen van beide ploegen was na afloop gelukkig, want beide ploegen wilden een strafschop.

Bij Bayern München haalden ze een vergelijkbare fase aan als die van Burgess tegen Genk, toen de verdediger de bal met de hand aanraakte nadat die al in het spel was gebracht.

Lmao bro has a point, this is a penalty💀 pic.twitter.com/uuJvkFND2Z https://t.co/e2ByZyFPef — Trey (@UTDTrey) April 9, 2024

David Raya verstuurde na het fluitsignaal van de ref een pass richting verdediger Gabriel, maar die pakte de bal met de handen vast en trapte daarna een pass naar zijn doelman. Bij Bayern schreeuwden ze moord en brand.

Ook Thomas Tuchel kon het niet begrijpen. “De scheidsrechter maakte een grote fout”, aldus Tüchel. “Er moest een penalty gefloten worden voor hands. Ik weet dat het een gekke situatie was, maar wat ons echt boos maakt, is de uitleg die we kregen."

"De ref vertelde onze spelers dat het om een ‘kinderlijke fout’ ging en dat hij daar in een kwartfinale van de Champions League niet voor ging fluiten. Wat een vreselijke verklaring. Een fout van een kind, een fout van een volwassene, wat dan ook… We zijn boos omdat het een beslissing tegen ons was.”

Penalty voor Arsenal?

Maar ook Arsenal was niet blij. Zij kregen voor deze overtreding van Manuel Neuer op Bukayo Saka geen strafschop. Veel analisten begrepen die beslissing ook niet. Onder andere Rio Ferdinand ging hard door op de fase.