Voor geld danst de beer? Beveren en Zulte Waregem hebben het met meer slagkracht moeilijker dan Beerschot

Beerschot is als eerste ploeg zeker van promotie naar de Jupiler Pro League. Dender staat momenteel in polepositie om het tweede rechtstreekse promotieticket te pakken. Voor Zulte Waregem is de top-6 wél nog mogelijk, voor Beveren wordt zelfs dat stilaan moeilijk.

De laatste foto's die we hebben van Zulte Waregem - Beveren? Die dateren van januari 2021. In dat jaar degradeerde Beveren uiteindelijk naar tweede klasse, Essevee van zijn kant volgde pas vorig jaar. Beide teams toonden de nodige ambitie om opnieuw te stijgen naar de Jupiler Pro League.

Het is niet makkelijk voor teams om meteen opnieuw naar eerste klasse te promoveren. De voorbije jaren werd Beveren wel derde en tweede, nu staan ze voorlopig amper achtste. Zulte Waregem van zijn kant staat op dit moment zesde.

Meteen opnieuw promoveren of enkele jaren nodig?

Meteen opnieuw promoveren? Dat was al van Malinwa geleden. KV Mechelen stond er na de degradatie meteen opnieuw. Het zag de kern grotendeels blijven en kon zo in het seizoen 2018-2019 in het eerste seizoen in de Challenger Pro League de titel grijpen én opnieuw promotie afdwingen naar het hoogste niveau.

Deze eeuwwisseling gebeurde het nog wel een aantal keren. Daarbij nog een keertje KV Mechelen in het seizoen 2001-2002, maar er zijn nog meer verhalen van teams die maar één seizoen nodig hadden. Bergen deed het in 2005-2006, STVV in 2008-2009, Charleroi in 2011-2012 en OH Leuven in 2014-2015.

© photonews

Op dit moment zijn het Beerschot en Dender die op weg zijn naar de Jupiler Pro League. Opmerkelijk: beide ploegen doen dat met een beperkt budget. Beerschot is op zoek naar een nieuwe overnemer en zag door financiële problemen zelfs een aantal spelers vertrekken vorige zomer.

Dender van zijn kant is in handen gekomen van ambitieuze investeerders uit Indonesië, maar waren de voorbije jaren vooral bezig met financieel gezond worden. Dan zit er bij Lommel door de City Group, Beveren en Zulte Waregem op zich een groter potentieel op dit moment.

Marktwaardes geven hetzelfde beeld

Ook als we kijken naar de marktwaardes van de diverse clubs in de Challenger Pro League vallen dezelfde zaken op. Zulte Waregem heeft met zijn volledige kern de grootste marktwaarde volgens Transfermarkt, met liefst 12,9 miljoen euro.

Lommel heeft een marktwaarde van 12,63 miljoen euro, Beveren staat op plek vier met een marktwaarde van bijna tien miljoen euro. Beerschot staat hier ondertussen wel al derde, maar dat is door aanpassingen tijdens het (goede) seizoen van De Mannekes.

© photonews

Rest de vraag: waar loopt het verkeerd voor Zulte Waregem en Beveren? Aan de supporters zal het niet liggen, want Essevee is op dit moment ook de ploeg die de meeste supporters nog steeds naar zijn stadion weet te brengen.

Gek genoeg is het vooral thuis dat de club vaak slechte resultaten neerzet. Hetzelfde kan gezegd worden van KV Oostende - nog zo'n degradant die met ambitie aan het seizoen begon, maar ondertussen vooral bezig met de redding in de Challenger Pro League en financiële redding. Het spelpeil is verder ook vooral heel wisselend.