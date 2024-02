"Enkel Mechelen kon dat doen": bij Bergen, OH Leuven, Charleroi en STVV zullen ze raar hebben opgekeken van woorden Euvrard

De voorbije weken moest Zulte Waregem opnieuw een paar ferme opdoffers incasseren. En zo komt 'operatie promotie' stilaan op losse schroeven te staan. Door de grote dip is het afwachten wat het in de laatste negen speeldagen allemaal nog gaat geven.

Afgelopen weekend nam Vincent Euvrard de eigen supporters op de korrel, een week daarvoor was hij zeer kritisch voor zijn eigen spelers. In zijn analyse gaf hij verder wel een duidelijke mening over hoe moeilijk het is om als degradant meteen opnieuw te promoveren.

"De supporters moeten beseffen dat enkel KV Mechelen erin geslaagd is om meteen terug te keren naar de Jupiler Pro League. Anderen hebben daar meestal drie à vier jaar voor nodig. Je hebt immers tijd nodig om die negatieve trend te doorbreken", aldus Euvrard in Het Nieuwsblad over de promotiestrijd van Zulte Waregem.

Het moet gezegd: KV Mechelen stond er na de degradatie meteen opnieuw. Het zag de kern grotendeels blijven en kon zo in het seizoen 2018-2019 in het eerste seizoen in de Challenger Pro League de titel grijpen én opnieuw promotie afdwingen naar het hoogste niveau.

Sindsdien is het onder meer Beerschot en Beveren niet gelukt om na één seizoen terug te promoveren - dit seizoen zijn De Mannekes wel leider en mogelijk op weg naar promotie. De situaties van Seraing en KV Oostende maken het ondertussen duidelijk dat het ook nog erger kan dan wat er momenteel met Essevee aan het gebeuren is.

Kanttekeningen: Mechelen, Leuven, Charleroi, STVV en Bergen deden het al eerder

Maar er moeten ook een aantal kanttekeningen gezet worden. Ten eerste is het vanaf dit seizoen iets makkelijker om te promoveren vanuit de Challenger Pro League. Twee teams gaan rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, de derde uit de stand krijgt nog een barragewedstrijd tegen het nummer veertien uit de JPL.

Dat is meer dan de 1 of 1,5 mogelijke stijgers die er in het verleden vaak waren vanuit de tweede klasse naar de eerste klasse. Bovendien is het de laatste twintig jaar toch ook nog heel wat andere teams gelukt om na één jaar het vagevuur opnieuw te verlaten.

Daarbij nog een keertje KV Mechelen in het seizoen 2001-2002, maar er zijn nog meer verhalen van teams die maar één seizoen nodig hadden. Bergen deed het in 2005-2006, STVV in 2008-2009, Charleroi in 2011-2012 en OH Leuven in 2014-2015.

Slotsom: de woorden van Euvrard waren een duidelijk signaal, maar de voorbije twintig jaar is het dus wel 6 ploegen (waaronder twee keer Mechelen) gelukt om het bij één jaartje in tweede klasse te houden. Gezien de financiële situatie van Essevee lijkt het nog steeds zaak om daar de komende negen wedstrijden een zevende ploeg aan toe te voegen.