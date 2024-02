Zulte Waregem lijdt nieuwe zure nederlaag, coach Vincent Euvrard gaat hard tekeer

In de Challenger Pro League stonden op zaterdagavond nog twee duels op het programma. Daarbij werd onder meer gekeken naar co-leider Zulte Waregem in de strijd tegen SK Beveren. En dat zorgde voor een kleine verrassing.

Zulte Waregem wilde in eigen huis de punten pakken tegen SK Beveren om zo opnieuw naar de leidersplaats te springen in de Challenger Pro League. De Waaslanders mochten uiteindelijk toch met supporters naar de Elindus Arena komen en die supporters zagen hun team de punten mee naar huis komen.

Koyalipou scoorde op het kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd. Achteraf was coach Vincent Euvrard van Zulte Waregem op de persconferentie zeer hard voor zijn spelers: "De tweede helft was abominabel. Onwaardig, onherkenbaar en onverklaarbaar. Nu moeten we bezinnen. Het is geen onwil, volgens mij is het verlamming."

Lommel en Dender spelen gelijk

In de stand komt Beveren tot op vier punten van Zulte Waregem en tot op zes punten van de verrassende leider Deinze. Sowieso worden het nog spannende maanden in de Challenger Pro League met ook nog een paar andere ploegen in de buurt.

Lommel en Dender hadden elk ook een weergaloze zaak kunnen doen, maar speelden uiteindelijk 2-2 gelijk tegen elkaar. Daar schieten zij beiden weinig mee op.