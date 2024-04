Disciplinaire Raad komt met uitspraak over Christian Burgess en speelgerechtigheid tegen Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christian Burgess mag toch spelen tegen Anderlecht. De Disciplinaire Raad voor het profvoetbal heeft Union gelijk gegeven in zijn verdediging van de verdediger. Die heeft zijn schorsingsdag dus uitgezeten tegen Cercle Brugge...

Union hoeft dus niet naar de burgelijke rechtbank te trekken. De Brusselaars waren heel overtuigd van hun gelijk, aangezien op het platform van E-Kickoff Burgess niet konden aanduiden voor de match tegen Cercle Brugge.

Ze pleitten dat ze hem dus niet konden laten spelen en dat het bondsparket zijn communicatie te laat was om daar nog iets aan te veranderen. Burgess zat tegen Cercle in de tribune omdat hij dacht zijn schorsingsdag uit te zitten.

Het bondsparket ging echter in beroep tegen de strafvermindering van twee effectieve speeldagen naar één. Door dat beroep zou de schorsing opschortend gewerkt hebben, waardoor de Brit toch kon spelen tegen Cercle.

Maar omdat hij niet te selecteren was op het digitale platform van de KBVB vond Union dat er procedurefouten gemaakt zijn. De Disciplinaire Raad oordeelde nu dat het beroep van het bondsparket ontvankelijk is verklaard, maar niet gegrond was.

De Disciplinaire Raad is van mening dat één speeldag schorsing volstond voor de overtreding die Burgess maakte door de bal tegen Tolu te werpen. Er zijn ook geen procedurefouten gemaakt, maar het DR oordeelde wel dat hij zijn schorsingsdag al uitzat tegen Cercle. Hij mag dus gewoon spelen tegen Anderlecht.