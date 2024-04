'Het mag niet volgens de regels, maar... Real Madrid zit samen met Haaland en die meeting heeft een héél verrassend resultaat'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid heeft ver weg van alle schijnwerpers een meeting gehad met de entourage van Erling Braut Haaland. De Noor is bereid om naar de Spaanse hoofdstad te verhuizen. Maar kan dat wel?

Real Madrid wordt op de geruchtenmolen al langer gelinkt aan Erling Braut Haaland. Die geruchten werden echter nooit serieus genomen. Tot nu.

De Noorse media weten dat Florentino Perez een meeting heeft gehad met de entourage van Haaland. Meer zelfs: Real Madrid is op de hoogte dat de aanvaller van Manchester City een (toekomstige) transfer ziet zitten.

We moeten er geen tekening bij maken: het was niét de bedoeling dat het bestaan van de meeting zou uitlekken. Meer zelfs: eigenlijk mag De Koninklijke niet praten met een speler die nog (tot medio 2027) onder contract ligt bij een andere club.

In dat contract van Haaland bij Manchester City staat overigens een clausule dat de Noor in de zomer van 2025 kan worden weggekocht voor 250 miljoen euro. En daar wringt het schoentje.

Kan Real Madrid Erling Braut Haaland naar Spanje halen?

Het is voor Real Madrid onmogelijk om dat bedrag op te hoesten. Kylian Mbappé is dan wel een vrije transfer, maar de komst van de Fransman zorgt ervoor dat er een flinke hap uit het budget van de Spaanse grootmacht is verdwenen.

De Financial Fair Play-waakhonden laten zo'n tweede toptransfer simpelweg niet toe. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van Haaland op 180 miljoen euro. Ook dat bedrag kan - of beter gezegd: mag - De Koninklijke niet ophoesten.