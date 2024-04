Cercle Brugge-coach Miron Muslic waarschuwt KRC Genk vlak voor belangrijk duel

Cercle Brugge neemt het zaterdagavond op tegen KRC Genk. De Vereniging hoopt in Limburg zijn ongeslagen reeks verder te zetten

Cercle Brugge is ondertussen vier wedstrijden ongeslagen. In de Champions' Play-offs speelde de club 1-1 gelijk tegen Club Brugge en werd er met 2-3 gewonnen van Union SG.

"Dat maakt mij en iedereen bij Cercle trots en niemand had verwacht dat we met die andere teams uit de top zes kunnen wedijveren. Ik heb al vaker gezegd dat we met deze jonge ploeg fouten maken, maar er wel uit leren en zo ook telkens verbeteren", vertelde coach Miron Muslic volgens Het Nieuwsblad.

"Ik ben en was er al langer van overtuigd: als we met deze gasten kunnen stappen zetten, dan kunnen we wedstrijden winnen in deze Champions’ play-offs en tegen Union zijn we daar met glans in geslaagd."

"De fans van Cercle mogen dromen, zeker weten, maar ze moeten ook realistisch zijn. We hebben een duidelijke strategie en dat is deze spelers een platform geven om zich te ontwikkelen en het licht op ze te doen schijnen", gaat hij verder.

De tegenstander van dit weekend, KRC Genk, is de ploeg in vorm met 6 op 6. "Dat stellen wij ook vast, maar de zege tegen Union gaf ons een boost en dat moeten we nu meenemen naar Genk. Cercle komt van om het hoekje en we weten dat Genk gevaarlijke wapens heeft, maar wij hebben die ook", waarschuwt Muslic.