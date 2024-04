De mentale spelletjes zijn begonnen voor Anderlecht-Union SG: "Ik ben blij voor Union..."

Brian Riemer hield zijn persconferentie twee dagen voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Hij wilde niet ingaan op de zaak rond Burgess, maar had toch zijn mening over de kwestie.

De spanning is voelbaar voor de Brusselse derby. Union heeft gelijk gekregen in het dossier van Christian Burgess, maar na weken van frustratie wil men terug de controle nemen. En bij Anderlecht heeft de nederlaag in Brugge iedereen met de voeten op de grond gezet.

"Ik heb vooral nagedacht over hoe ik mijn team weer op het juiste spoor kan zetten na die wedstrijd. Na een nederlaag moet je je meteen focussen op de volgende wedstrijd", relativeert Brian Riemer, die flink wat kritiek kreeg na wedstrijd tegen Club.

"Dat is voetbal. Op een dag ben je de trainer van het jaar omdat je de juiste wijzigingen doorvoert, zoals toen we in Brugge wonnen. De volgende dag is het anders", gaat de Deen verder. "Ik zou een held zijn geweest als we daar hadden gewonnen, maar zo gaat het nu eenmaal."

Burgess? Brian Riemer "interesseert dat niet"

In het verleden is al gebleken dat Union niet de favoriete tegenstander is van paars-wit. "Ik hou daar geen rekening mee, want ik was geen coach van Anderlecht in het begin van die reeks", benadrukt Riemer. "Maar ik verwacht een erg gemotiveerd Union dat ons in de problemen zal brengen."

© photonews

Christian Burgess zal er tegen Anderlecht dus ook bij zijn. "Eerlijk gezegd, interesseert me dat niet. Ik zeg dat met alle respect voor de speler en de club", verzekert Riemer. "Maar dit Belgische systeem van schorsingen, in beroep, nog eens in beroep... Het is erg ingewikkeld."

De coach van RSCA reageerde ook op Blessin, die vindt dat Union de afgelopen weken benadeeld werd. "Ze voelen zich benadeeld, bestolen; dus ik ben blij voor hen dat ze nu eindelijk gelijk hebben gekregen", besluit de Deen met een glimlach. Over hoe dat moeten worden opgevat zal iedereen zijn idee wel hebben.