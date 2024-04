Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent pakken uit met enorm goed nieuws: zelfs vergelijking met Wout van Aert hoort erbij

KAA Gent lijkt weer op het juiste spoor te zitten en Hein Vanhaezebrouck heeft nog ander goed nieuws om mee uit te pakken. Paul Nardi is weer opgedoken in een vriendschappelijke oefenpot.

En dat terwijl de onfortuinlijke doelman eind 2023 nog een verschrikkelijke beenbreuk opliep. Nu is de comeback dus alweer in zicht. "Het is uiteindelijk sneller dan voorzien. Dat heeft maar met één zaak te maken: de persoon zelf, hé", deelt trainer Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie een compliment uit aan Nardi.

Vanhaezebrouck looft doelman

"Als jij die drive hebt om keihard te gaan werken en nog voor het einde van het seizoen absoluut te willen terugkeren... Uiteraard is er ook de medische begeleiding, maar je mag nog medisch de beste mensen hebben die je wil." Volgens Vanhaezebrouck hangt het toch vooral van de wil van de geblesseerde speler af.

"Je moet beiden hebben. Je moet een medisch team hebben dat er heel goed mee werkt. Maar het is toch de drive van de betrokkene zelf die bepaalt of hij sneller zal terugkeren of het langer zal duren. In mijn voetbalverleden had ik voorbeelden van mannen die snel terugkwamen en van anderen die veel tijd nodig hadden."

Het speelt zich voor een groot deel af tussen de oren. "Dat is niet enkel een kwestie van herstel, dat is ook een mentaal spelletje. Hoe ga je om met tegenslagen, hoe zet je jezelf erover?" Een koersvergelijking volgt zowaar. "Na de val van Van Aert waren sommigen verrast dat hij de dag nadien al bezig was met hoe terug te komen."

Je zou bijvoorbeeld ook een maand lang kunnen gaan klagen. Dit is dan weer de tegenovergestelde houding. "Dat is eigen aan de absolute topsporter die records wil breken. Ik heb zelf ook een paar records op mijn naam staan qua revalidatie. Een topsporter denkt meteen vooruit", weet Vanhaezebrouck.

Paul Nardi houdt woord

"Ik moet zeggen dat ik dat bij Paul Nardi ook gezien heb. Ik herinner me dat we een filmpje op onze site zetten waarin hij op de eerste dag iedereen geruststelde en zei dat hij snel ging terugkeren. Dat waren geen leugens, hij heeft dat inderdaad gedaan."