Van Bommel spreekt over promotie van Beerschot en eventuele derby tegen Kuyt: "Dan weet je wat er aan de hand is"

De promotie van Beerschot is ze ook op de Bosuil niet ontgaan. Mark van Bommel heeft met het bezoek aan Club Brugge eerst nog andere katten te geselen, maar zou volgend seizoen dus wel coach kunnen zijn in de Antwerpse stadsderby.

Dat onderwerp werd ook even aangeraakt op de persbabbel van de Nederlander, die alleszins verheugd is dat er opnieuw derby's tussen Antwerp en Beerschot op het hoogste niveau gespeeld zullen worden in België. "Mooier kan niet, met die rivaliteit", is het volgens Van Bommel nu al iets om ten volle naar toe te leven.

"Naar derby's kijk ik altijd uit", schept de coach van stamnummer 1 klaarheid over zijn eigen beleving van zulke duels. "Soms wel drie weken van tevoren. Ik heb met AC Milan tegen Internazionale gespeeld, met tachtig duizend fans die tekeergaan. Dan weet je wel dat er wat aan de hand is", verzekert hij.

Voorwaarden voor duel Van Bommel-Kuyt

En volgend seizoen in België kijken Antwerp en Beerschot mekaar dus weer in de ogen. In principe met Van Bommel in één van de dug-outs. Al laat hij wat dat betreft niet in zijn kaarten kijken. De voorwaarde is uiteraard dat hij dan nog altijd Antwerp-trainer is en daar wil hij nog niets definitief over meedelen.

"En als Dirk Kuyt er dan nog zit", stipt de kampioenenmaker van RAFC nog een andere voorwaarde aan. "Hij heeft op dit moment geen contract voor volgend seizoen", zegt hij over zijn landgenoot.