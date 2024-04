Cercle Brugge-coach Miron Muslic opvallend tevreden na gelijkspel tegen KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge heeft zaterdagavond 1-1 gelijkgespeeld op het veld van KRC Genk. Coach Miron Muslic was tevreden na afloop met het "lucky" punt.

Cercle kwam al redelijk snel op achterstand, maar scoorde na een ongelooflijke blunder van Genk de gelijkmaker. Coach Muslic was tevreden na afloop.

"Het is voor ons een fantastisch resultaat. Ik zei tegen de ploeg voor de wedstrijd dat vanavond genoten moest worden van de match. We speelden tegen een fantastische tegenstander in een 'top-mood'."

"De eerste helft was helemaal van Genk. We speelden vanavond met vier aanvallende spelers, maar geen enkele van hen stond eigenlijk op het veld. We konden de bal niet bijhouden, geen acties opstarten, onder de druk uitkomen, ...", gaat hij verder.

Hij heeft mooie woorden voor Racing Genk. "We speelden tegen een geweldige tegenstander die veel individuele en collectieve kwaliteiten heeft. Hun voorsprong was verdiend. Voor ons was het nodig om iets te wisselen bij de rust."

"We toonden wat we in onze mars hebben vandaag. We toonden ook de moed en de wil van Cercle om het resultaat te veranderen."

Muslic geeft toe dat er geluk gemoeid was met het gelijkspel, maar geeft wel aan dat het de verdienste is van zijn spelers die het geluk konden afdwingen.

"We hadden veel geluk natuurlijk. Maar je kan ook alleen maar geluk hebben wanneer je probeert. We gaven nooit op. Het is een 'lucky point'. Voor dat geluk te krijgen moet je een beetje afzien."