KRC Genk-coach Wouter Vrancken reageert na bijzonder zuur gelijkspel tegen Cercle Brugge

KRC Genk heeft zaterdagavond 1-1 gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge. Bij Genk heerste er toch meer teleurstelling omwille van de twee verloren punten.

Genk stond tegen een 10-koppig Cercle op voorsprong, maar gaf het uit handen door individuele fouten. Eerst eentje van Sadick en daarna Vandevoordt, wat resulteerde in de gelijkmaker.

"We zijn deels beloond. Cercle is gewoon een heel moeilijk te bekampen tegenstander. De coach heeft er een manier van spelen ingedrild die hun DNA geworden is. Daar is heel moeilijk tegen te spelen", begint Genk-coach Wouter Vrancken.

"Als ik de eerste helft bekijk, deden we het wel heel goed. Ik vind dat we meer kansen mochten gecreëerd hebben met het overwicht dat we hadden. Het was goed en we komen terecht op voorsprong."

Na de rust zakte Racing Genk weg en kwam Cercle toch iets meer boven water. "Na de rust doen ze wat aanpassingen en worden de ruimtes wat kleiner. Wij moesten ons dan ook aanpassen. Uiteindelijk is het een individuele fout die ons twee punten kost."

"Als die niet valt kom je nooit in de problemen neem je gewoon die drie punten. We kregen nog twee goede kansen met die kopbal van McKenzie en die volley van Kayembe. In een ideale situatie doen we de wedstrijd daar ook dood. We geven eigenlijk niets weg buiten die individuele fout", besluit Vrancken.