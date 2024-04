Nikola Storm antwoordt op bankzittersstatuut met cruciaal aandeel en zegt waar het op staat over alle frustraties

Stilaan werd in Mechelen de vraag gesteld: wanneer gaat Nikola Storm nog eens ontploffen? De sterkhouder van weleer is nu toch al een hele tijd bankzitter. Maar kijk, tegen Westerlo geeft hij de assist voor de 2-2 en ligt zijn voorzet aan de basis van de 3-2.

Een zeer geslaagde invalbeurt van 45 minuten dus (plus nog wat extra). "Dit is toch een beetje de bevrijding", vertelt Nikola Storm ons. "Ik was de vorige weken gefrustreerd omdat ik zo weinig minuten maakte. Ik probeer me erover te zetten. Dit toont ook mijn karakter en dat is ook wel een mooi iets", kan de matchwinnaar nu wel genieten.

Sowieso is het een uitdagende periode, want hij is het lang gewend geweest om één van dé steunpilaren van het team te zijn. "Je bent basisspeler voor je kwetsuur. Ik verwacht ook zeker niet om gewoon in de ploeg te komen na mijn blessure als de ploeg het goed doet." En dan kwam die fameuze wedstrijd in Leuven voor Play-off 1.

Storm wilde teleurstelling in Leuven goedmaken

"Op OHL laten we ook een steek vallen, waardoor we geen Champions' Play-offs spelen, en waren er bepaalde fases die ik zelf beter kan uitspelen. Het is frustrerend dat je dan nadien niet de minuten kreeg om iets goed te maken." Nochtans rekent KVM wel op de invallers om mee het verschil te maken, zoals in de competitie.

"Dat denk ik wel. We hebben een sterke bank, dat is gewoon zo. Er zijn genoeg jongens die we kunnen inbrengen om het verschil te maken." Alleen was dat in de laatste matchen helemaal niet te zien, zeker niet op aanvallend vlak. Thuis tegen Westerlo is het bewijs geleverd dat ze het wel degelijk kunnen.

Belangrijke rol voor invallers KV Mechelen

"De invallers kunnen ook niet altijd het verschil maken. We doen gewoon ons best om er te staan als we de minuten krijgen", besluit Storm.