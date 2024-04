RWDM doet tegen KAS Eupen een weergaloze zaak in de strijd tegen degradatie

De voetbalzaterdag werd op gang gefloten in Brussel, waar er een duel op leven en dood was tussen RWDM en KAS Eupen. Voor beide ploegen staat er veel op het spel en dus was het uitkijken wat er zou gebeuren.

RWDM stond na speeldag 1 in de play-downs nog steeds laatste in het klassement en zo virtueel op een degradatieplaats. De kloof met KAS Eupen op de veertiende stek was echter maar één schamel puntje. Alles of niets dus voor beide teams.

In de eerste helft was er vooral opnieuw hommeles omtrent een aantal dubieuze fases. Daarbij kregen beide teams uiteindelijk een strafschop. Charles-Cook werd in de zestien licht aangetikt door Biron, waarop Magnée er vanop de stip 0-1 van maakte.

Aan de overkant was er handspel en op aangeven van de VAR ging ook hier de bal op de stip. Gueye mikte zijn elfmeter op Slonina, maar Abe was goed gevolgd om er alsnog 1-1 van te maken bij de rust - al maakten de spelers van Eupen wel veel misbaar omdat volgens hen Abe te snel vertrokken was bij de elfmeter.

Een randgevalletje was het, maar het feest mocht doorgaan. Na de rust was het diezelfde Abe die met zijn tweede van de avond de Brusselaars deed kirren van plezier. En nog was de wedstrijd nog niet helemaal gespeeld.

RWDM springt over Eupen in de stand

Eupen probeerde de bakens opnieuw te verzetten en Keita liet dé kans op de gelijkmaker liggen, maar het was aan de overkant net Makhtar Gueye die voor het verschil zorgde en op tien minuten van het einde de 3-1 niet liet liggen.

Match gespeeld op die manier. Magnée miste in blessuretijd nog een tweede strafschop. RWDM springt in de stand bovendien ook op en over KAS Eupen, dat nu naar de laatste plaats is gezakt. Ook Kortrijk en Charleroi weten opnieuw wat gedaan in hun wedstrijd later dit weekend.