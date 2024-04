Vader Antwerp-speler met verleden bij Club Brugge doet boekje open vlak voor onderling duel

Dit weekend staat er de topwedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge op het programma. Daarbij kan Senne Lammens een statement maken naar zijn gewezen club. Zijn vader heeft alvast gesproken over zijn verleden en toekomst.

Senne Lammens ruilde afgelopen zomer Club Brugge in voor Antwerp. Daar krijgt hij nu door de blessure van Jean Butez - de goalie liep een gebroken hand op - zijn kansen als doelman nummer 1. Een geluk bij een ongeluk voor de doelman.

Bij Antwerp is hij zeker een optie als definitieve nummer 1, terwijl dat bij Club Brugge door de aanwezigheid van Simon Mignolet voorlopig moeilijk was. En dat hadden ze ook bij de familie Lammens door, waardoor hij zijn aflopende contract niet verlengde.

Contractverlenging geen optie bij familie Lammens

"Een nieuwe contractverlenging zagen wij niet echt zitten, omdat het duidelijk was dat hij niet in de ploeg zou komen zolang Mignolet er speelt. En een goed voorstel met een uitleenbeurt om elders ervaring op te doen kwam er ook niet", aldus vader Lammens in Gazet van Antwerpen.

"Spijtig, maar het was beter om te vertrekken. Blijven was echt te riskant, want zelfs in de beker laat Mignolet niks liggen", beseffen ze in de krant. En dus was Antwerp de meest logische oplossing voor Lammens.

Al was het ook daar nog even wachten op een echte kans, want The Great Old had Lammens aangekocht als eerste doelman tot bleek dat Jean Butez alsnog langer zou gaan blijven bij Antwerp. Mogelijk dat er aankomende zomer andere zaken beslist worden.