🎥 Spelers SK Beveren laten zich van hun sportiefste kant zien, supporters doen het tegenovergestelde tegen Beerschot

De Challenger Pro League heeft op de voorlaatste speeldag al enkele van zijn geheimen prijsgegeven. Zo is Beerschot kampioen geworden zonder te spelen.

De spelers van Beerschot konden dus zaterdagavond al een feestje bouwen vooraleer ze zelf naar de Freethiel moesten trekken voor hun wedstrijd. Beveren had niets meer te winnen of te verliezen dit seizoen.

Sportiviteit

Voor de wedstrijd lieten de speler van Beveren hun sportiviteit zien door een erehaag te vormen voor de kampioen. Enkele thuis-supporters lieten via gefluit weten dat ze dat toch niet zo tof vonden maar het is nu eenmaal een teken van respect dat al stevig ingeburgerd is in het voetbal.

Asportiviteit

Na een twintigtal minuten spelen lieten de Beveren-supporters opnieuw van zich horen. Ze gooiden enkele blauw-gele rookbommen op het veld, alsook bengalen. Scheidsrechter Nick Senecaut besloot om de wedstrijd even stil te leggen.

De actie van de supporters was duidelijk gericht aan hun eigen bestuur want niet veel later kwam de leuze "schijt aan het beleid." De Beerschot-supporters zagen hun kans want ook zij hebben nog een eitje te pellen met het beleid van United World.