Dirk Kuyt benoemt een van de factoren die zijn kampioenenploeg typeert

Geen overwinning voor kampioen Beerschot op de voorlaatste speeldag. De eerste galawedstrijd werd met 2-0 verloren, volgende week volgt een herkansing thuis tegen Patro.

Zonder iets te doen was Beerschot kampioen zaterdagavond. Dat beleefden spelers en trainer thuis. "Er waren plannen om samen te kijken naar de wedstrijd van Dender maar als ze dan zouden winnen, was dat geen optimale wedstrijdvoorbereiding geweest voor ons", vertelt Beerschot-speler Tom Reyners actheraf.

Teleurgestelde kleedkamer

Bij trainer Dirk Kuyt kon er wel een glaasje vanaf: "Om te benadrukken dat we een extreem goede prestatie hebben neergezet. De spelers zijn echt boven zichzelf uitgestegen", aldus de Nederlandse trainer van Beerschot.

Met de roes van zaterdagavond ging Beerschot tenonder tegen een gretiger Beveren. "Wat de groep zo typeert, is dat er veel jongens teleurgesteld in de kleedkamer zaten. Ik kan ze vandaag echter niets verwijten", meent Kuyt.

"Niet veel mensen beseffen wat de spelers gedaan hebben en vanwaar ze komen om zich kampioen van 1B te noemen. Dat de pijp nu een beetje uit is, kan ik ze moeilijk verwijten."

Twee kanten

Ook Reyners treedt zijn trainer bij. "De nederlaag bleef even hangen, vooral de manier waarop we ons toonden tijdens de wedstrijd was het probleem bij sommigen. Het kon twee kanten opgaan, ofwel speelden we vrij en de pannen van het dak, ofwel kwamen we niet in ons spel."

"Maar", gaat hij verder. "Deze wedstrijd moeten we echt relativeren en achter ons laten. Er zijn tal van matchen waarin we wel stonden en waardoor we kampioen zijn geworden. Nu trekken we naar 't Kiel waar we wel voor de eigen supporters de laatste galawedstrijd van het seizoen willen winnen.