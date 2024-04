Drama voor Union? Recordtransfer loopt vermoedelijk blessure aan de meniscus op

Volgend seizoen speelt Anan Khaliali hoogstwaarschijnlijk voor Union dat maar liefst 7,5 miljoen neer gaat tellen voor de Israëliër. De speler geraakte afgelopen zaterdag wel geblesseerd aan de knie.

Anan Khalaili speelt momenteel voor Maccabi Haifa in Israël. Daar is hij goed voor acht doelpunten en vijf assists in 29 wedstrijden. Onlangs telde Union maar liefst 7,5 miljoen neer om de speler naar het Dudenpark te halen.

Afgelopen zaterdag raakte Khalaili in de 85ste minuut geblesseerd in een wedstrijd tegen Bnei Sakhnin in de Israëlische competitie. De recordtransfer van Union greep naar de knie en is vermoedelijk geblesseerd aan de meniscus.

De blessure zorgt er echter niet voor dat de transfer niet doorgaat. Hopelijk herstelt de Israëliër goed van zijn blessure en kan hij volgend seizoen zijn magie laten zien op de Belgische velden.