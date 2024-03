"Sprongkracht van Ronaldo en immense snelheid": Union SG gaat transferrecord breken voor nieuwe miljoenenparel

Union SG staat voor het derde seizoen op rij helemaal bovenaan in de Belgische competitie. Elk seizoen opnieuw doen ze dat met heel wat nieuwe spelers, die de oude toppers ogenschijnlijk makkelijk kunnen vervangen. Ondertussen staat het vizier alweer op volgend seizoen.

Volgens Le Soir staat Union SG zoals geweten erg dichtbij de transfer van Anan Khalaili. Die zou deze week al zijn medische testen afleggen en dan een meerjarig contract gaan tekenen bij de Brusselaars, zo meldt de krant.

Het wordt meer dan waarschijnlijk een absolute toptransfer, want Union SG zou niet minder dan 7,5 miljoen euro willen overmaken voor de Israëlische winger van Maccabi Haifa. De Brusselaars zouden onder meer Liverpool en Leipzig aftroeven.

Recordtransfer van 7,5 miljoen euro voor Union SG

Anan Khalaili is een 19-jarige rechterwinger van Maccabi Haifa, waar hij nog tot juni 2026 onder contract staat. Hij speelde dit seizoen al 26 wedstrijden in de Israëlische competitie en zorgde daarin voor zes goals en vijf assists.

Als we alle competities bij elkaar zetten, dan worden de cijfers nog interessanter en steviger. Met ook onder meer de Conference League - inclusief duels tegen KAA Gent - erbij gerekend zit hij aan 12 goals en 6 assists in 44 wedstrijden.

© photonews

In 2845 minuten was hij zo al liefst 18 keer van waarde voor zijn team, oftewel een doelpunt of assist om de 158 speelminuten. Daarmee is hij ook in eigen land een sensatie en dat levert hem ook veel lof op in de plaatselijke pers.

Als het van de Israëlische journalist Inbal Manor afhangt bij Sudpresse is Anan Khalaili een speler die we ten zeerste in de gaten zullen moeten gaan houden de komende jaren, want hij heeft kwaliteiten die niet veel spelers hebben.

Enorme adelbrieven voor Anan Khalaili

Zo zou hij in een een-op-eensituatie een snelheid van niet minder dan 36 kilometer per uur kunnen halen, waardoor hij aalvlug is en bij de groten der aarde mag worden gerekend. En daar eindigen de adelbrieven van de sterkhouder van Maccabi Haifa niet.

Volgens Manor heeft hij ook de détente en sprongkracht van ene Cristiano Ronaldo - weinig spelers kunnen nog hoger springen dan CR7. Bovendien zijn de statistieken die hij tijdens het spel kan voorleggen ook zeer interessant.

Zo zou hij al voor dertien grote kansen gezorgd hebben. Verder heeft hij een percentage van 50% geslaagde dribbels. Meer dan een op vier (27%) van zijn voorzetten is geslaagd.