Gert Verheyen ziet dat de Jupiler Pro League er een nieuwe topclub bij heeft

Union SG speelt ook dit seizoen weer mee voor de titel. Dat is zo al het derde seizoen op rij. Genoeg om het een topclub te noemen?

Union SG is momenteel volop in de titelstrijd. Zondagavond staat nog de Brusselse derby tegen Anderlecht op het programma die nog veel invloed kan hebben op het klassement.

Toch is het alweer het derde jaar op rij dat Union meedoet voor de titel. De afgelopen twee jaar grepen de Brusselaars er steeds net naast. Derde keer goede keer dit seizoen?

In ieder geval vindt Gert Verheyen dat Union zichzelf nu tot de topclubs van de Jupiler Pro League mag rekenen. "Het is nu drie jaar op rij, dus ze gaan blijven denk ik. Een topclub erbij, want zo mogen we ze ook noemen. Ze zijn eigenlijk van nieuwkomer tot topclub gebombardeerd", vertelde hij bij Eleven DAZN.

Al is nog wel niet alles in orde bij Union. Het Dudenpark voldoet bijvoorbeeld niet aan de UEFA-standaarden om er Europese wedstrijd te laten doorgaan.

"Toch zijn er nog veel verschillen met topclubs. Dan denk ik in eerste instantie aan verloning, loonmassa en infrastructuur. Op dat gebied zou je kunnen zeggen: dat is geen topclub. Maar qua prestaties horen ze gewoon bij onze topclubs", besluit Verheyen.