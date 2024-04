Jacky Mathijssen heeft wel wat te zeggen over KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk speelde ook tegen Cercle Brugge opnieuw een prima partij. Toch wisten de Limburgers uiteindelijk niet te winnen, want ze kwamen tegen De Vereniging niet verder dan een 1-1 gelijkspel op zaterdag.

KRC Genk begon heel sterk aan de Champions' Play-off. Het won zijn eerste twee wedstrijden en kwam daardoor flink opzetten in de stand. Tegen Cercle Brugge moest het echter tevreden zijn met een 1-1 gelijkspel.

Een teleurstelling, want de Limburgers speelden een prima partij en had met een overwinning extra druk op de ketel kunnen zetten bij Union, Anderlecht en Club Brugge op zondag. Dat is dus niet gelukt, beseft ook Jacky Mathijssen.

© photonews

De gewezen coach van verschillende eersteklassers was duidelijk in zijn analyse voor Het Belang van Limburg: "Ze maken één foutje en dat blijkt meteen fataal. Want ze speelden een hele goede wedstrijd, vond ik."

Patronen duidelijk zichtbaar bij Genk

"Je zag de patronen in balbezit perfect en ook in balverlies was het voor 99 procent top. Je voelt toch dat Genk in deze nieuwe formatie veel minder kansen weggeeft", aldus nog Mathijssen. Het puntenverlies zal dan ook hard aankomen, denkt hij.

"Het superjammer dat ze hun enige foutje toch cash betalen. Het was een kans die letterlijk uit de lucht viel." Mathijssen heeft verder wel lof voor Cercle Brugge, dat na drie speeldagen ook nog steeds ongeslagen is in de Champions' Play-off - een knappe prestatie volgens hem.