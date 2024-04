Kampioen Beerschot amuseert zich in Beveren maar gaat wel met de billen bloot op de Freethiel

Beerschot is er niet in geslaagd om hun titel wat extra glans bij te zetten. Tegen SK Beveren verloor de kersverse kampioen van de Challenger Pro League met 2-0. Volgende week volgt de laatste thuismatch van het seizoen, de eerste sinds de promotie (en titel) werd bemachtigd.

Zou Beerschot de puntjes op de i zetten of toch met een lichte kater op het veld staan, dat was de vraag vooraf. Eén ding was zeker, zonder de geschorsten Sanusi en Matthys zou Beerschot sowieso wat aan kwaliteit moeten inboeten op de Freethiel.

Eerste kans meteen raak

We kregen een lange studieronde zonder al te veel doelgevaar. Al was er wel een actie van de supporters gericht aan het bestuur waardoor de wedstrijd enkele minuten stil lag. Na die korte pauze was het wel meteen raak. Topschutter Koyalipou kwam voor zijn man gekropen om de strakke voorzet van Vitanov van dichtbij in doel te trappen.



Foto: Beerschot

Reus voorkomt gelijkmaker

Ei zo na stond het niet veel later al 2-0 maar een pegel van Limbombe spatte uiteen op de lat. Beerschot was ook tweemaal dicht bij een doelpunt maar zowel het harde schot van Weymans als de poging van dichtbij van Reyners werden gestuit door knappe parades van Reus.

Verdiende dubbele voorsprong

Na rust ging de thuisploeg wel actief op zoek naar de dubbele voorsprong. Limbombe en Koyalipou vonden eerst nog Matijas maar even later was het wel raak. Limbombe dribbelde zich een weg richting achterlijn om dan achteruit te leggen naar Ismaheel die uit de dekking was weggelopen om van dichtbij te scoren.



foto: Beerschot

Er was nog maar een uur gespeeld maar de wedstrijd bloedde helemaal dood door de dubbele voorsprong. Dat lieten de uitsupporters zich echter niet aan het hart komen. De supporters van de kampioen amuseerden zich 90 minuten lang in de tribunes ondanks de nederlaag.