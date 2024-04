Na slipper van Sadick: "Andere speler had dat foutje nog kunnen rechtzetten"

KRC Genk bleef op een gelijkspel steken tegen Cercle Brugge. De Limburgers kregen echter een vermijdbaar doelpunt tegen.

KRC Genk speelde volgens Jacky Mathijssen een heel goede wedstrijd tegen Cercle Brugge. “Een beetje in het verlengde van hun vorige wedstrijden. In balbezit zag je duidelijk de ingestudeerde patronen”, zegt de analist aan Het Belang van Limburg.

Ook al is het niet evident tegen Cercle Brugge, toch slaagde KRC Genk erin onder de druk uit te voetballen. “En ook in balverlies was het voor 99 procent top. Je voelt toch dat Genk in deze nieuwe formatie veel minder kansen weggeeft.”

Maar toch liep het één keer fout en dat werd meteen afgestraft. “Een bal, zoals ze er honderd probleemloos hadden verwerkt, die onder de voet van Sadick doorglipt.”

Voor Mathijssen had een andere speler nog redding kunnen brengen, maar dat lukte niet. “Misschien had Vandevoordt die slipper nog kunnen rechtzetten als hij de bal ontzet in plaats van hem te proberen klemmen. Het was een kans die letterlijk uit de lucht viel, maar Cercle heeft zijn moment gepakt en blijft net als Genk ongeslagen na drie wedstrijden in de play-offs.”