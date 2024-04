Rik De Mil is vol lof over zijn spelers na winst in absolute slot tegen Kortrijk: "Dat is niet iedereen gegeven"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Relegation Play-offs heeft Charleroi een goede zaak gedaan door te winnen op het veld van Kortrijk. Kortrijk blijft achter op de laatste plaats.

Op de tweede speeldag won Charleroi met 1-2 tegen KV Kortrijk. Kortrijk kwam vlak voor rust wel op voorsprong via Isaac Davies maar Charleroi boog een 1-0 achterstand nog om dankzij doelpunten van Bernier en Achraf Dari.

Die laatste kon in het absolute slot de drie punten voor Charleroi verzekeren. Verdedigend speelde de Marokkaan een sterke wedstrijd tegen KVK-spitsen Avenatti en Davies. Op het einde kroonde hij zich dus nog tot matchwinnaar.

Rik De Mil was vooral trots op de prestatie van zijn volledige team. Zijn spelers lieten de moed niet zakken na de achterstand en vochten sterk terug. Dankzij de winst is Charleroi nu zo goed als zeker van het behoud.

"Ik ben enorm trots op wat mijn spelers hebben laten zien in de tweede helft, want een scheve situatie rechtzetten op Kortrijk is niet iedereen gegeven", sprak De Mil bij Het Laatste Nieuws.

Al blijft de ex-coach van Westerlo wel op zijn hoede: "Volgens mij zijn we nog altijd niet zeker van een verlengd verblijf in 1A, want de volgende vier wedstrijden worden absoluut niet gemakkelijk."