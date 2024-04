Rits fronst wenkbrauwen over 'de regels', maar kent zijn pappenheimers en zegt duidelijk wat Anderlecht moet doen

Had Mats Rits zich dit kunnen inbeelden toen hij in augustus 2023 zijn overstap naar Anderlecht aankondigde? De middenvelder werd al drie keer kampioen met Club Brugge en staat nu op zeven matchen van een titel met RSCA.

Rits heeft dus wel al wat ervaring in het strijden voor de titel en dat liet hij voor de camera's van Eleven DAZN ook merken. "Dit is een belangrijke overwinning", zegt hij over de zege tegen Union. "In onze twee thuiswedstrijden behaalden we twee overwinningen. Thuis moet er gewonnen worden in de play-offs."

Klare taal. Wat was zijn oordeel over de prestatie van Anderlecht? "Met elf tegen elf vond ik ons de betere ploeg. Zij waren enkel gevaarlijk op stilstaande fases en via voorzetten. Het is natuurlijk hun kracht dat ze genoeg torens hebben. Wij hadden een aantal kansen op 2-0 en ik dacht dat er een mogelijke penalty gefloten kon worden."

Anderlecht herstelt van mokerslag

Dan heeft Rits het over de eerste helft. Het was uiteindelijk voor de bezoekers dat de bal op de stip ging. "Met die 1-1 en die rode kaart krijgen we een mokerslag. Maar met elf tegen tien spelen is niet altijd een cadeau. We zijn er blijven in geloven en hebben dan nog een doelpunt kunnen maken. Dat was een enorme ontlading."

Rits laat zich ook uit over het strafschopgeval dat Debast de uitsluiting kostte. "Hij heeft niets bewust gedaan. Hij wil de bal afschermen, maar zijn arm raakt Nilsson. Het is altijd lastig om dan een tweede geel te krijgen, want is dat geen dubbele bestraffing? Maar dat zullen de regels zijn, zeker?" Rits haalt er de schouders bij op.

Geen domme fout van Debast

Om er een voortzetting in te zien van die jammerlijke momentjes die Debast soms overkomen, dat vindt hij niet terecht. "Het is geen domme fout, hij gaat gewoon in het duel. De scheidsrechters zijn daar heel streng in."