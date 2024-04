Veel vraagtekens bij promotie van Beerschot naar Jupiler Pro League

Voor de tweede week op rij was het feest voor Beerschot. Nadat hij eerder al zeker was van de promotie, pakte het afgelopen weekend ook de titel in de Challenger Pro League.

Na de promotie was zelfs zonder spelen zaterdag de titel van Beerschot in de tweede klasse een feit. “Met dank aan de concurrenten die het lieten afweten, tekenend voor het verloop van de Challenger Pro League dit seizoen”, merkt Patrick Goots meteen op bij Gazet van Antwerpen. De analist hoopt dat Beerschot vrijdag tegen Patro Eisden in een galamatch voor een uitverkocht stadion de kers op de taart weet te zetten met een klinkende overwinning. Maar er blijven vooral heel veel vraagtekens bij de promotie naar de hoogste afdeling. Beerschot heeft geld nodig voor promotie “Wie de touwtjes ook in handen krijgt, United World of een eventuele overnemer, er zal sowieso geïnvesteerd moeten worden. Een vijftal gerichte versterkingen. Mannen als Matijas, Konstantopoulos, Verlinden en aanvoerder Sanusi kunnen zeker mee in eerste klasse, maar zij moeten steun krijgen van ervaren mannen. En die vind je niet zonder geld”, is Goots heel erg duidelijk in Gazet van Antwerpen. Het is ook uitkijken welke ploeg de tweede plaats pakt en eveneens rechtstreeks promoveert naar de Jupiler Pro League. “Mijn gevoel zegt dat ook Deinze rechtstreeks promoveert. Met een uitmatch op Seraing heeft het de makkelijkste opdracht van de overgebleven promotiekandidaten. Als ik het niveau van tweede klasse overschouw, dan denk ik niet dat er nog een derde stijger zal bijkomen.”